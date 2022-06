Stiri pe aceeasi tema

- Carbunaru a declarat, la finalul sedintei de Guvern, ca o hotarare se refera la atributiile agentiilor de dezvoltare regionala. “Voi continua cu cateva decizii luate astazi de Guvern, trei dintre ele vizand imbunatatirea ritmului de absorbtie a fondurilor europene. In primul rand, prin ordonanta…

- Voucherele sociale de 250 de lei: Guvernul a modificat ordonanța pentru acordarea tichetelor. Care sunt noutațile Guvernul a aprobat luni modificari ale Ordonanței de urgența 63/2022, prin care sunt acordate voucherele de 250 de lei, pensionarilor cu pensii mici și altor persoane vulnerabile, pentru…

- 3 milioane de carduri cu vouchere pentru alimente si mese calde vor fi distribuite esalonat in lunile iunie si iulie catre 6 categorii de persoane in risc de deprivare materiala si risc de saracie extrema, dupa ce Guvernul a adoptat luni Ordonanta de Urgenta in acest sens, a anuntat ministrul Investitiilor…

- Voucherele pentru persoanele vulnerabile ar putea fi distribuite pana pe 1 iunie, promite presedintele PSD, Marcel Ciolacu. Liderul social – democrat a precizat ca acordarea voucherelor este in vigoare. „Categoric, se vor primi aceste vouchere de la 1 iunie. Este o Ordonanța”, a delarat Ciolacu, aratand…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, la sediul partidului, despre voucherele pentru persoanele vulnerabile, ca in mod categoric, se vor primi aceste vouchere de la 1 iunie de catre populatie. Liderul PSD a spus despre voucherele pentru persoanele vulnerabile ca va fi o sursa de finantare…

- Planul Teritorial pentru o Tranziție Justa aferent județului Gorj este in dezbatere publica. Consiliul Județean Gorj incurajeaza publicul sa participe la dezbaterea publica a documentului. Cadru legal Fondul pentru Tranziție Justa (FTJ) a fost instituit in baza Regulamentului (UE) 2021/1056 al Parlamentului…

- Dupa apariția unui comentariu semnat de Patrick Andre de Hillerin in Libertatea, potrivit caruia deputații din Comisia de buget, finanțe, banci ar fi votat pentru majorarea salariului premierului Nicolae Ciuca cu 15%, șeful comisiei, Bogdan Huțuca, reacționeaza.Premierul Nicolae Ciuca nu va avea salariul…