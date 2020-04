Noi reglementări legate de şomaj N. D. Prelungirea starii de urgența la nivel național a impus necesitatea introducerii de noi reglementari și in ceea ce privește acordarea șomajului. Astfel, recent, a fost adoptat un act legislativ care modifica și completeaza ordonanțele de guvern ce vizeaza protecția sociala a unor categorii profesionale in contextul pandemiei de coronavirus. Concret, Ministerul Muncii a anunțat ca avocații care și-au intrerupt activitatea parțial pot beneficia, pe perioada starii de urgența, de o indemnizație lunara de 75% din caștigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor de stat pentru… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

