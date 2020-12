Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda purtatul maștilor de protecție inclusiv acasa. OMS face noi recomandari in ceea ce privește situațiile in care ar trebui sa purtam maști de protecție. Specialiștii OMS recomanda purtatul maștii inclusiv acasa, in situațiile in care se impun. De exemplu,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a publicat un nou set de recomandari, intre care și purtarea mastilor de protecție acasa, in interiorul locuintor, atunci cand sunt primiti vizitatori, cand nu poate fi respectata distantarea fizica sau atunci cand incaperile nu sunt aerisite corepunzator.

- Persoanele care locuiesc in zone in care se raspandește coronavirusul ar trebui sa poarte maști de protecție in magazinele, la loculrile de munca și școlile care nu au parte de o ventilație corespunzatoare, a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații miercuri,

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat astazi ca persoanele care locuiesc in zone in care se raspandește coronavirusul ar trebui sa poarte maști de protecție in magazinele, la locurile de munca și școlile care nu au parte de o ventilație corespunzatoare, potrivit Reuters . Persoanele aflate…

- Masca de protectie nu reduce cantitatea necesara de oxigen, confirma un nou studiu ale carui constatari contracareaza un mit comun, conform caruia purtarea acestui accesoriu ar fi nesanatoasa, relateaza joi UPI, potrivit AGERPRES.Afirmatiile potrivit carora mastile reduc aportul de oxigen,…

- Masca de protectie nu reduce cantitatea necesara de oxigen, confirma un nou studiu facut de catre cercetatorii de la Universitatea McMaster din Canada, ale carui constatari contracareaza un mit comun, conform caruia purtarea acestuia ar fi nesanatoasa, relateaza joi UPI, citata de Agerpres.Afirmatiile…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii avertizeaza ca mastile pot deveni ineficiente, daca sunt purtate pe timp de ploaie. Potrivit OMS, masca trebuie inlocuita daca devine umeda, deoarece nu ne mai protejeaza de coronavirus. Potrivit specialistilor in sanatate, mastile devin „vulnerabile” in anotimpul ploios.…

- Mastile de protectie N95 si vizierele ii protejeaza exclusiv pe cei care le poarta, insa nu si pe cei din jurul lor, arata un studiu al cercetatorilor de la Universitatea din Florida, SUA. Informatia vine in timp ce Organizatia Mondiala a Sanatatii a aratat ca „salutul cu cotul” nu mai este recomandat,…