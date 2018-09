Stiri pe aceeasi tema

- Care a fost motivul pentru care ai decis sa vii sa canti in Piata Victoriei din Capitala? Davide Martello: Am vazut la stiri ca romanii protesteaza fata de coruptia din tara si pentru ca le sunt limitate drepturile si libertatea de exprimare. Din punctul meu de vedere, aceste motive sunt suficiente…

- "Pornind de la evenimtenle din 10 august, am vazut in aceste zile un asalt impotriva unor institutii ale statului. Prima tinta este Jandarmeria, dar sunt si alte institutii care sunt luate in acest colimator. Nu vreau sa apar sau sa absolv pe cineva de o vina, dar consider ca o persoana sau o institutie…

- Cateva mii de persoane au manifestat in Piata Victoriei din Capitala, miercuri seara, fata de adoptarea de catre Camera Deputatilor a modificarilor la Codul Penal. Protestul a fost anuntat pe Facebook de mai multe comunitati, printre care Coruptia Ucide.

- Cateva sute de persoane manifesteaza in Piata Victoriei din Capitala fata de adoptarea de catre Camera Deputatilor a modificarilor la Codul Penal. Protestul a fost anuntat pe Facebook de mai multe comunitati, printre care Coruptia Ucide. Oamenii sunt indemnati la insubordonare civica si la blocarea…

- Aproximativ douazeci de persoane au protestat, marti noapte, in Piata Victoriei din Capitala, unde s-au intins pe jos, unii dintre ei avand si saci de dormit. Unul dintre protestatari si-a instalat un cort, care a fost ridicat insa de Politia Locala. Protestul a fost initiat pe Facebook, sub sloganul…