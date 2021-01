Stiri pe aceeasi tema

- Conform ultimelor decizii emise de catre autoritațile olandeze, intrarea în Olanda, Țarile de Jos, se face doar cu test negativ de COVID-19, a anunțat Tarom pe Facebook. Cei care vor sa calatoreasca spre Amsterdam sau alte orașe olandeze…

- Polițiștii din Ilfov au aplicat 43 de amenzi participanților la un priveghi, organizat in localitatea Ciorogarla. Interlopii și-au jelit mortul cu artificii și cu un concert cu manelistul Țanca Uraganul. Focuri de artificii și dedicații de manele la un priveghi din Ciorogarla la care a cantat…

- Poliția din Berlin a revocat permisiunea pentru un protest impotriva noilor restricții anti-pandemice din cauza faptului ca manifestanții au refuzat sa poarte maști. Au fost folosite tunuri de apa pentru a dispersa mulțimea care se stransese in fața Porții Brandenburg, relateaza The Guardian.

- Valul al doilea al pandemiei de coronavirus a afectat intreaga Europa, multe dintre țari fiind nevoite sa revina la restricții dure pentru a limita transmiterea virusului SARS-CoV-2. Daca in Romania școlile s-au inchis in totalitate, indiferent de ciclul de invațamant, in state precum Franța, Germania…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, miercuri, ca laboratorul care nu da rezultatul unui test Covid-19 in maxim 24 de ore si nu il introduce in platforma digitala pentru a fi anuntat atat pacientul, cat si medicul de familie, va iesi din programul de testare. Nelu Tataru a fost intrebat,…

- Torino, Milano si Napoli au fost, luni seara, scenele unor proteste violente izbucnite dupa ce autoritatile au impus noi restrictii privind incercarea de a limita raspandirea noului coronavirus.