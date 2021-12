Noi probleme pentru Bill Gates: Acționarii Microsoft au votat publicarea investigației privind comportamentul său sexual nepotrivit Acționarii Microsoft au votat într-un procent covârșitor în favoarea unei propuneri de a raporta eficacitatea politicilor companiei legate de harțuirea sexuala la locul de munca și de a dezvalui rezultatele investigației la adresa fondatorului și fostului CEO Bill Gates, relateaza Insider.



Aproape 78% din acționarii Microsoft au votat în favoarea propunerii care sugereaza redactarea unui raport anual privind eficacitatea politicilor Microsoft privind harțuirea sexuala, discriminarea pe baza de sex, training și rezultatele investigarii directorilor companiei, menționându-l… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

