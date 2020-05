Stiri pe aceeasi tema

- Costel Alexe a precizat ca s-a solicitat radierea contractelor de inchiriere a celor care au in administrare complexul si zona respectiva. "Astazi am fost pentru prima data in viata mea pe Insula Belina, unde am gasit un complex de protocol, retras de ochii lumii, destinat unor privilegiati…

- Cea mai mare extindere a fondului forestier din ultimii 30 de ani Foto: Arhiva/ Petrut Hîrtescu România are cel putin 500.000 de hectare de terenuri degradate, iar în acest context avem în plan sa demaram cea mai mare extindere a fondului forestier din ultimii 30 de…

- Un showroom Tesla se deschide in scurt timp la Bucuresti. Informatia a fost comunicata de colegul nostru George Buhnici si a fost confirmata de ministrul Mediului, Apelor si Padurilor de peste Prut, Costel Alexe.

- Romania duce la groapa de gunoi 85% din ceea ce se colecteaza de la populatie in loc sa recicleze peste 50% din deseuri, tinta asumata pentru 2020, intrucat colectarea selectiva, reciclarea si managementul deseurilor sunt tratate cu superficialitate de multi ani, atrage atentia, pe propria pagina…

- Ministrul interimar al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a anuntat, vineri, ca toate drumurile forestiere care pot fi modernizate pe proiecte cu fonduri europene vor fi transferate catre administratiile locale. "Astazi, statul roman, Romsilva, are drumurile forestiere, noi nu avem bani suficienti…

- Guvernul Romaniei nu ia in calcul introducerea unei noi taxe auto in acest an, dar in viitor vom vedea ce vom face, dupa o consultare publica cu societatea civila si corespondenta cu Comisia Europeana, a declarat, marti, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel…