Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Militar din Timișoara ofera noi locuri de munca, pe perioada nedeterminata. Se cauta medici asistenți, o ingrijitoare, și o persoana cu studii superioare in drept sau administrație publica la managementul personalului. Dosarele se pot depune pana in 29 noiembrie.

- Spitalul Militar din Timișoara ofera noi locuri de munca, pe perioada determinata. Se cauta medici specialiști, ingrijitoare, brancardier pe structura Covid și ATI a spitalului, dar și un bucatar. Dosarele se pot depune pana in 19 noiembrie.

- In data de 28 octombrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.748 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 392 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. De asemenea, la nivel național exista o rezerva operaționala…

- Michelle Vitullo, in varsta de 65 de ani, din Ohio, suferinda de o boala hepatica in stadiu final, era programata la un transplant salvator la Clinica Cleveland. In ultima clipa, pacienta a primit vestea ca a fost eliminata de pe lista, deoarece aceasta refuza vaccinarea anti-Covid din motive religioase…

- Spitalul Militar din Timișoara ofera locuri de munca, pe perioada determinata, pentru medici, asistenți, ingrijitoare și brancardieri pe structura Covid a spitalului. Dosarele se pot depune pana in 22 octombrie.

- Situatie ingrijoratoare privind locurile libere la ATI Covid, in judetul Constanta, astazi, 18 octombrie 2021 Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica din Constanta au anuntat ca mai sunt doar trei paturi libere la Terapie Intensiva in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, din totalul de…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a informat, marți, printr-un comunicat de presa, ca persoanele care s-au vaccinat cu schema completa impotriva Covid-19, incepand cu data de 3 septembrie a.c., se pot prezenta sa iși ridice tichetele de masa cuvenite, fiecare de la centrul de vaccinare ...