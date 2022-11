Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a uimit intreaga lume cu performanțele la inot. La varsta de 18 ani sportivul este multiplu medaliat cu aur la Campionatele Mondiale și Europene de natație. De curand, Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern a facut un anunț despre inotator. David Popovici revine la bazin și va…

- Incepand de joi, 27 Octombrie 2022 ora 15.00 și pana pe 30 Octombrie 2022, Bazinul de Inot gazduiește Cupa Romaniei la sarituri in apa – juniori C și D. Aceasta competiție organizata de catre Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern face parte din calendarul competițional național al respectivei…

- La sfarșitul saptamanii trecute, Sala Polivalenta „Lascar Pana” din Baia Mare a gazduit Campionatul Național de Clase la Dans Sportiv, un eveniment organizat de clubul Idance Academy din localitate și Federația Romana de Dans Sportiv. A fost un eveniment cu peste 800 de participanți din toate colțurile…

- Un proiect de hotarare pe care l-am inițiat in urma cu cateva zile a intrunit votul majoritații colegilor din Consiliul Local, astfel ca Bacaul va deveni, in perioada 18-27 noiembrie 2022, o adevarata capitala a gimnasticii romanești. Evenimentul ”Gimnaști mici. Mari campioni” va fi organizat in parteneriat…

- In perioada 20-22 septembrie 2022, CS Bronx Powerlifting Club Bacau a participat la un stagiu de pregatire a sportivilor cu dizabilitați fizice și psihice, organizat de Federația Romana de Powerlifting la Alba Iulia. Pentru prima data, tinerii cu dizabilitați au putut concura la o competiție de powerlifting…

- Intr-o dupa-amiaza ploioasa, o doamna traversa cu masina una din strazile principale ale orasului. Dintr-o data, fiul care statea pe scaunul de langa ea ii spuse: „Stii mama, mi-a venit ceva in minte”. Curioasa, femeia il intreba : „La ce te-ai gandit?” „Ploaia este ca si pacatul, iar stergatoarele…

- Iubitorii sportului cu manuși vor avea parte weekend-ul urmator de o super gala de box ce se va derula la Insula de Agrement. Evenimentul este programat sambata, 3 septembrie, de la ora 15.00 și este organizat de SCM Bacau in parteneriat cu Primaria Municipiului Bacau și Federația Romana de Box. Gala…

- Astazi se așteapta ca Federația Romana de Fotbal sa comunice componența celor zece serii din eșalonul al treilea, al carui campionat va debuta weekendul viitor, pe 27 august. Retragerea celor de la Sporting Juniorul Vaslui, care s-a adaugat forfaitului mai vechi al Hușanei Huși obliga o reconfigurare…