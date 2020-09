Noi măsuri privind condiţiile de intrare pe teritoriul Republicii Polone Precizari de presa privind suspendarea temporara a curselor aeriene regulate de calatori catre/dinspre Republica Polona in contextul pandemiei de COVID-19 Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in cursul zilei de 31 august 2020, autoritatile poloneze au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Polone, in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, Romania a fost inclusa pe lista statelor cu risc epidemiologic crescut, cursele aeriene catre/dinspre Romania fiind suspendate temporar, incepand cu data de 2 septembrie 2020. Masura suspendarii curselor aeriene se… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

