Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Romaniei a lansat recent avertismente importante de calatorie pentru cetațenii romani care planuiesc sa viziteze Franța și Belgia. Aceste avertismente vin in urma unor evenimente care pot afecta siguranța și mobilitatea calatorilor. Situație de urgența in Franța Cetațenii romani care se afla sau intenționeaza sa calatoreasca in Franța sunt informați ca planul „Vigipirate” a fost ridicat la nivelul cel mai inalt, „urgența atentat”, pe intreg teritoriul francez. Masura a fost luata de Consiliul de Securitate, fiind determinata de nevoia de a crește vigilența…