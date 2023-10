Stiri pe aceeasi tema

- In contextul ambuteiajelor aparute in trafic din cauza lucrarilor de reabilitare si consolidare la Podul Grant pe sensul Crangasi-Turda, Primaria Capitalei anunta ca, de marti, vor fi suplimentate umarului echipajelor de politie rutiera care vor dirija traficul in intersectiile afectate de lucrari,…

- Verifica daca compania ta se afla in Topul Firmelor, singurul clasament oficial al afacerilor din județul Arad, intocmit in fiecare an dupa o metodologie unitara la nivel național, așa cum este reglementata de Legea Camerelor de Comerț nr. 335/2007. Completeaza CUI-ul firmei (doar partea numerica, fara…

- Lucrarile la intersectia Calea Giulesti - Str. Oncescu Nicolae vor produce suspendarea temporara a liniei de tramvai 44, iar tramvaiul 11 va circula pe un traseu modificat, anunța Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov (TPBI).

- Troleibuzele liniei 86 vor intoarce la 'Straulesti', sambata si duminicaTroleibuzele liniei 86 vor intoarce la terminalul "Straulesti" in zilele de sambata, 16 septembrie, si duminica, 17 septembrie, ca urmare a extinderii proiectului "Strazi Deschise - Bucuresti, Promenada Urbana" pe strada Pajurei…

- Lucratorii STB ar putea sa dea din nou peste cap Capitala cu o greva generala. Adrian Criț, directorul Societații de Transport București, anunța ca a fost notificat de sindicaliștii companiei asupra declanșarii unei posibile greve generale, așa cum s-a intamplat in ianuarie 2022. Directorul STB susține…

- Reprezentant de drept al presedintelui CJ Constanta in cadrul sedintelor Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ITI Delta Dunarii este secretarul general al judetului Constanta, Nesrin Geafar Delegarea a intrat in vigoare incepand luna septembrie 2023 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara…

- Din cauza lucrarilor care se vor executa la calea de rulare pe str. Corneliu Coposu, la Turnul de Apa, sambata, 29 iulie si duminica, 30 iulie 2023, circulatia tramvaielor va fi intrerupta pe tronsonul Cap linie Pod CFR – Calea Aradului/str. Aviatorilor.

- Britanicii de la Haelos vor canta in deschidere, in jurul orei 19.45, iar cei de la Depeche Mode isi vor incepe show-ul in jurul orei 20.45. Primaria Municipiului Bucuresti a anunțat ca va prelungi programul transportului in comun pentru cei care participa miercuri, 26 iulie 2023, la concertul trupei…