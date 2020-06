Stiri pe aceeasi tema

- Cerintele adresate operatorilor pentru organizarea si functionarea adecvata a circuitelor de preparare si servire a alimentelor in spatiile special amenajate din exteriorul cladirilor unitatilor de alimentatie publica, precum si cele pentru protectia clientilor si masurile de control au fost publicate…

- Emil-Razvan Pirjol, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, responsabil al Directiei de Turism, a declarat, joi, la Constanta, ca vor fi elaborate norme pentru turisti si hotelieri, care sa confere acestora siguranta sanitara necesara dupa deschiderea sezonului estival.…

- Lucratorii romani reveniti in tara vor pleca din nou la toamna in strainatate, astfel ca pentru rezolvarea problemei lipsei fortei de munca din Romania trebuie adusi muncitori straini, trebuie continuata strategia revenirii lucratorilor romani si trebuie folositi robotii, a declarat, marti, secretarul…

- Turismul romanesc va fi prioritar in aceasta vara si cred ca romanii se vor simti in siguranta in tara lor, a declarat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Eu cred ca romanii se vor gandi la calatorie cand se vor simti in siguranta si se vor simti…

- Secretarul de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Liviu Rogojinaru, a declarat, sambata, ca in cel mult o luna se va finaliza harta economica a Romaniei, care va cuprinde oferta fiecarui judet din punct de vedere al productiei si al capacitatii fortei de munca. …

- Nicolae Dragos Garofil a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban publicata joi in Monitorul Oficial. Anterior, Garofil a detinut functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului. …