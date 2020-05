Stiri pe aceeasi tema

- Guvern ul urmeaza sa aprobe in sedinta de luni dimineața un proiect de hotarare privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Duminica, premierul Ludovic Orban a anuntat convocarea unei sedinte de Guvern…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de luni un proiect de hotarare privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Duminica, premierul Ludovic Orban a anuntat convocarea unei sedinte de Guvern luni dimineata,…

- Proprietarii de terase, intre lege și OUG. Cei care dețin terase sau simpli clienți mai au de așteptat pana sa se lamureasca și situația acestor localuri, pentru ca lucrurile sunt mai complicate decat par. Guvernul a emis joi OUG 68/2020, in baza careia Comitetul National pentru Situatii de Urgenta…

- CCR discuta azi daca „starea de alerta” ce restrange drepturile și libertațile cetațenești este constituționala. Curtea Constituționala va analiza azi sesizarea Avocatului Popurului referitoare la „starea de alerta”. Avocatului Poporului spune ca sintagma nu este definita clar, iar restrangerea temporara…

- Celula de criza executiva PLUS atrage atentia ca multe din textele propuse in proiectul Guvernului de reglementare a starii de alerta mascheaza masuri, limitari si interdictii ale drepturilor si libertatilor fundamentale ce caracterizeaza o veritabila stare de urgenta. PLUS considera ca proiectul risca…

- Avocatul Poporului a sesizat, miercuri, la Curtea Constituționala, legislatia privins starea de alerta, pe motiv ca se incalca principiul separației puterilor. Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, prima sesizare a Avocatului Poporului, in urma decretarii starii de urgenta in Romania, de catre presedintele…

- FACIAS solicita autoritaților respectarea tuturor drepturilor fundamentale ale omului pe perioada ”starii de alerta”, așa cum sunt reglementate de lege Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicita autoritaților sa respecte toate drepturile cetațenilor in perioada…

- Starea de alerta este reglementata de articolul 53 din Constitutia Romaniei, dar si de OUG 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta. Legea fundamentala spune ca starea de alerta trebuie sa fie aplicata in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere libertatii.