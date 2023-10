Stiri pe aceeasi tema

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara anunta, miercuri, noi lucrari pe Clisura Dunarii, pentru a inlatura riscul prabusirii rocilor pe carosabil. Circulatia este dirijata pe DN 57, in zona localitatii Berzasca.”Pe Clisura Dunarii, pe DN 57, in zona localitatii Berzasca, jud. Caras-Severin,…

- Lucrarile de la podul de la spital sunt aproape gata și la acest moment exista speranța ca de la inceputul saptamanii viitoare sa se reia circulația. In urmatoarele 2-3 zile se lucreaza la compactare și indreptarea terenului, iar apoi se toarna racordarea la placa de sub pod, in culee. Cel mai probabil…

- Restricții de circulație din data de 16.10.2023,in funcție de condițiile meteo: - Pe sectorul de drum DN 7, km 160+000 – km 163+000, pe raza localitații Milcoiu, se lucreaza la aplicare marcaje transversale, intre orele 08:00 – 18:00. Circulația rutiera se desfașoara pe 1/2 din cale dirijata de piloți…

- Restricții de circulație din data de 11.10.2023,in funcție de condițiile meteo: - Pe sectorul DN 7CC, km 1+500-1+800, pe raza localitații Calimanesti, se lucreaza la reparații asfaltice, intre orele 8:00-18:00.Circulatia rutiera se desfașoara pe 1/2 din cale,dirijata de piloți de circulație. - Pe sectorul…

- Marți, 8 august, circulația rutiera a fost restricționata pe Autostrada A10, lotul 1, intre km 0+200 – km 1+700, intre Alba Iulia și Sebeș. Circulația se desfașoara pe banda II, cu restricție de viteza. Lucrarile se vor efectua pana in jurul orei 20:00. Potrivit DRDP Cluj, se intervine pentru eliminarea…

- FOTO: Restricții de circulație pe Autostrada A10, intre Sebeș și Alba Iulia, pentru reparații la carosabil. Cat vor dura Marți, 8 august, circulația rutiera a fost restricționata pe Autostrada A10, lotul 1, intre km 0+200 – km 1+700, intre Alba Iulia și Sebeș. Potrivit DRDP Cluj, se intervine pentru…

- CARAȘ-SEVERIN – Excelența Sa, Vladan Tadic, consulul general al Republicii Serbia la Timișoara s-a aflat, azi, la Resita, in cadrul unei vizite protocolare, de ramas-bun, prilejuita de incheierea mandatului sau de sase ani in Romania! Acesta s-a declarat incantat, in cadrul intrevederii avute cu prefectul…

- FOTO: RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A10, la nodul rutier Sebeș. Se executa reparații la carosabil, in perioada 1-2 august Circulația rutiera este restricționata marți și miercuri pe Autostrada A10, in nodul rutier Sebeș, pe breteaua 3, banda 1. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale…