Stiri pe aceeasi tema

- AGIFER a decis deschiderea unei investigații in privința pantografului rupt zilele trecute la un tren care circula pe Valea Prahovei, accident soldat cu ranirea mai multor persoane, scrie Club Feroviar. CFR Calatori a avut mai multe probleme cu pantografele in ultima perioada, din cauza vechimii locomotivelor…

- Adolescenta de 16 ani care luni l-a injunghiat pe un pedagog pe motiv ca acesta o reclamase dupa ce a gasit-o cu un baiat in internatul liceului din Oradea la care invata a fost retinuta. Ea este acuzata de tentativa de omor. Cazul tinerei de 16 ani, eleva, care luni dimineata a injunghiat un pedagog…

- Barbatul din Dolj confundat de polițiști cu unul dintre crimnalii omului de afaceri din Sibiu s-a intors acasa. Acesta le-a povestit jurnaliștilor cum a fost saltat de oamenii legii și lovit in repetate randuri, chiar sub privirile soției.

- Dupa mai multe zile de ancheta, dar și dupa audieri ce s-au facut in cazul crimei de la Sibiu, procurorii au reușit sa identifice autorii atacului crunt care a dus la decesul omului de afaceri Adrian Kreiner. Procurorii sibieni au reușit identificarea autorilor crimei din Sibiu – este vorba despre trei…

- Ies la iveala noi detalii socante in cazul crimei din Botosani! In cursul zilei de ieri, o femeie in varsta de 47 de ani și fiica ei, de doar 14 ani, au fost gasite moarte intr-o locuinta. Un prim suspect este chiar sotul femeii care a fost retinut de oamenii legii. Ce au declarat vecinii.

- Zilele trecute, politistii din cadrul Politiei oraș Pogoanele au retinut un barbat, in varsta de 57 de ani, pe baza de ordonanța, pentru 24 de ore, sub aspectul savarșirii infracțiunii de amenintare. ,,Fapta au fost sesizata in aceeași zi, de catre persoana vatamata, o femeie in varsta de 83 de ani,…

- Apar noi informații despre explozia devastatoare de la șantierul autostrazii A7, din județul Vrancea. Transportatorul de gaze și constructorii iși paseaza vina, iar informații din ancheta contureaza mai multe scenarii in acest moment. Primul, bazat pe un raport preliminar al Transgaz, susține ca firma…

- Marți, 19 septembrie, polițiștii Postului de Poliție Rozavlea au intervenit la un eveniment rutier produs pe D.J. 186. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat de 80 de ani din Dragomirești, aflat la volanul unui autoturism, avand direcția inspre Șieu, a surprins și accidentat…