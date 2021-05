Stiri pe aceeasi tema

- Printesa Latifa a Dubaiului a transmis in februarie un videoclip secret, in care isi acuza tatal ca o tine ostatica. De atunci, in ciuda insistentelor ONU, nu se mai stie nimic despre fiica seicului Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Zilele trecute, pe internet au aparut fotografii cu prințesa, scrie…

- O minora in varsta de 14 ani, din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, a plecat de la domiciliu in data de 15 mai a.c., insa nu s-a mai intors.Daca o vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia!Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 15 mai a.c., in…

- La data de 29 martie, poliția a fost sesizata cu privire la faptul ca o femeie de 49 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat in mod voluntar de la domiciliul sau . Urmare a mediatizarii cazului atat de catre mass-media, cat și de catre familie pe rețelele de socializare, fiica femeii a fost contactata…

- Grațiela Aranyosi și-a cautat cu disperare mama mai bine de 24 de ore în Cluj, însa a trecut și prin alte peripeții. O femeie a promis ca o poate ajuta cu informații despre Sanda-Adriana Aranyosi daca îi ofera suma de 1.000 de lei. Rudele nu au…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava a publicat pe pagina sa de internet materiale informative privind munca sezoniera in Germania 2021 și munca in strainatate. Sucevenii care intenționeaza sa lucreze ca lucratori sezonieri in Germania pot afla detalii accesand urmatorul link: http://www.itmsuceava.ro/itmsv/index.php?page=campanii-informari#2…

- Printesa Latifa a facut apel la politia din Marea Britanie sa investigheze din nou rapirea surorii sale, Shamsa,care a fost capturata pe o strada din Cambridge,in urma cu mai bine de 20 de ani. Un judecator al Inaltei Curti a decis in 2019 ca seicul Mohammed bin Rashid al Maktoum si-a rapit fiicele,…

- Prințesa Latifa, fiica captiva a emirului Dubaiului, face un apel catre Poliția din Marea Britanie sa redeschida investigația privind rapirea surorii sale mai mari, care a disparut de pe o strada din Cambridge in urma cu mai bine de 20 de ani, scrie BBC.

- Autoritatea Naționala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptie, in parteneriat cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Brașov, implementeaza proiectul „TEAM-UP – Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”, cofinanțat din Fondul Social European…