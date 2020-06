Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a comunicat luni ca, in urma accidentului care a avut loc sambata, in Austria, in care a fost implicat un autocar inmatriculat in Romania, nu au rezultat victime, toti cetatenii romani aflandu-se in afara oricarui pericol. "Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Ambasada…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca a luat legatura cu autoritatile din Austria, dupa ce un autocar plin cu romani a luat foc pe autostrada Alland, langa Sparbach, iar informatiile transmise arata ca nu au existat victime.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca a luat legatura cu autoritatile din Austria, dupa ce un autocar plin cu romani a luat foc pe autostrada Alland, langa Sparbach, iar informatiile transmise arata ca nu au existat victime In plus, nu au fost receptionate solicitari de asistenta consulara.

- Momente dramatice pe o autostrada din Austria. Un autocar cu 49 de pasageri români a loc foc pe autostrada A21. Un autocar cu zeci de români la bord a luat foc duminica, în mers, pe autostrada Alland (A21), lânga Sparbach (districtul Mödling) din Austria. În…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei la Haga, s-a autosesizat in urma informațiilor aparute in mass-media locala referitoare la testarea pozitiva pentru infecția cu COVID-19 a mai multor lucratori ai unei companii de prelucrare a carnii din localitatea Groenlo, provincia Gelderland,…

- Ambasada Romaniei la Viena, anunta pe pagina de facebook:Va informam ca guvernul austriac ofera posibilitatea obținerii unui ajutor financiar prin Hartefall-Fonds (Fondul pentru Situații Dificile - FSD) pentru lucratorii independenți/alte entitați care nu mai realizeaza venituri din cauza pandemiei…

- Ambasada Romaniei la Roma identifica romanii aflați in Italia, in drum spre Romania sau in vacanța, respectiv pe cei care nu au cu ce sa se intoarca in țara, anunța MAE. Pana acum 30 de persoane au contactat consulatele, anunța MEDIAFAX.Ministerul Afacerilor Externe susține ca a fost in contact…

- In afara celor aproximativ 1.200 000 de romani care traiesc in Italia și care sunt blocați in urma declararii carantinei in toata țara, in Peninusula se mai afla, in acest moment, și turiști romani.Situația lor este deocamdata incerta, dupa anunțul premierului Conte, de declarare a Italiei ”zona roșie”,…