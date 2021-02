Noi imagini spectaculoase cu Vulcanul Etna VIDEO Cel mai activ vulcan al Europei a erupt din nou în dimineața zilei de joi, imagini spectaculoase fiind publicate de BBC News.



Aeroportul Internațional Catania a fost închis temporar din cauza erupției în aceste zile, în condițiile în care înca de la începutul anului s-a înregistrat o activitate în masivul muntos.



Situat în sudul Italiei, în Sicila, Etna este considerat unul dintre cei mai activi vulcani din lume.



