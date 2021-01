Noi imagini oficiale cu Dacia Bigster – GALERIE FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Dacia a prezentat, joi, conceptul unui model SUV de 4,6 metri lungime, care prefigureaza solutia pentru un vehicul de segment C accesibil la pretul unui model din segmentul inferior. Potrivit unui comunicat al producatorului auto, conceptul Bigster incorporeaza valorile de simplitate si autenticitate…

- Fidel stilului Dacia, Bigster Concept este incapator, robust, destinat drumurilor in aer liber, explorand noi orizonturi. Este un SUV de segmentul C (din care fac parte Nissan Qashqai, Hyundai Tucson ori Renalt Kadjar), la costul unui vehicul din segmentul inferior. „Conceptul Dacia Bigster prefigureaza…

- Chinezii dau emoții serioase Tesla, fix cand compania este pe val. Mașina electrica ce promite o autonomie de peste 1.000 de kilometri a fost prezentata oficial de producatorul chinez Nio, in acest weekend. Bateria impresionanta nu vine cu mașina in prețul de oferta, dar poate fi inchiriata de la Nio,…

- Și TikTok-ul incearca sa ia masuri impotriva dezinformarii legate de vaccinuri. Pe scurt, daca sunt useri care uploadeaza clipuri cu tema ”vaccin Covid-19”, imediat o sa ne apara un banner cu linkuri catre surse oficiale de informații. Ieri (marți), autoritațile din Marea Britanie au anunțat ca ar putea…

- Situat in delta fluvio marina, pe malul stang al bratului Sfantul Gheorghe la km 23 si in partea sudica a lacului omonim Erenciuc , este singura enclava de padure naturala compacta din RBDD dominata de arinul negru Alnus glutinosa , imagini puteti vedea in sectiunea Galerie foto. Imagini surprinse de…

- In unele zone, stratul de grindina a atins 1 metru grosime, iar pompierii au actionat pentru crearea unui culoar necesar pentru scurgerea apei acumulate. Imagini cu straturile de grindina puteti vizualiza in sectiunea "Galerie fotoldquo;. In urma cu scurt timp, satul Palazu Mic, din comuna Mihail Kogalniceanu,…

- Ciuperci uriase, bufnite. lei, dar si o "domna" realizate din flori si seminte sunt insirate de-a lungul aleilor. Mai multe imagini, in GALERIE FOTO I Anul acesta, la Gradina Botanica va fi si un moment special in care va fi evocata istoria Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, care implineste…

- Dupa ce Ziarul de Iasi a publicat o imagine cu frumosul fenomen optic (VEZI AICI), iesenii au raspuns cu propriile "curcubee" rezultand astfel, pe pagina de Facebook a Ziarului de Iasi, o adevarata expozitie. Fie ca a fost fotografiat dominand blocurile din Iasi, fie cuprinzand dealurile Buciumului,…