Noi dovezi anunțate ale masacrului din Mariupol Aproximativ 200 de cadavre au fost descoperite in ruinele unei cladiri inalte, a declarat un consilier al primarului din Mariupol. Intr-un mesaj pe aplicația de mesagerie Telegram, Petro Andriușenko a anunțat ca trupurile au fost gasite in subsolul cladirii distruse. „In timpul dezmembrarii resturilor unei cladiri inalte din apropierea benzinariei de la periferie, aproximativ 200 de cadavre au fost gasite in subsol, au un grad ridicat de descompunere”, a spus oficialul ucrainean. Jurnaliștii nu au putut sa verifice informația din surse independente. „Mariupol este acum un oraș al fantomelor”,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

