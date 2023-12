Stiri pe aceeasi tema

- Adolescenta de 16 ani care luni l-a injunghiat pe un pedagog pe motiv ca acesta o reclamase dupa ce a gasit-o cu un baiat in internatul liceului din Oradea la care invata a fost retinuta marți si urmeaza sa fie prezentata instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Tanara este acuzata…

- Șase polițiști din județul Neamț sunt cercetați disciplinar in cazul tinerei de 16 ani din București, care a murit la sfarșitul lunii iulie, in locuința unui tanar de 19 ani pe care-l cunoscuse pe internet.Cei șase sunt cercetați pentru neglijența manifestata in indeplinirea indatoririlor de serviciu.…

- Tragedie in Piatra Neamț, unde o fata de 17 ani a fost gasita, luni seara, moarta in cada. Adolescenta locuia cu bunica ei și era eleva la Liceul Teologic Ortodox „Sfanta Parascheva” Agapia. Era o eleva buna la invațatura și, de cateva zile, facea zilnic naveta la școala, din motive familiale. Polițiștii…

- Au trecut mai bine de doua luni de cand Shara a fost gasita moarta in casa unui tanar din Piatra Neamț. Anchetatorii au stabilit ca a fost vorba de o supradoza, iar in prezent șase polițiști sunt cercetați, fiind vorba despre primii agenți care au ajuns la fața locului.

- Patru persoane au fost duse la audieri la Politia Cluj, in urma perchezitiilor in dosarul de frauda informatica, acces ilegal la un sistem informatic si tainuire cu un prejudiciu estimat la 2 milioane de euro. Mai multi barbati, din Bucuresti si judetul Mures, sunt suspectati ca ar fi facut un transfer…

- Au fost facute publice detalii de la perchezițiile matinale de la sediul Partidului Renaștere din nordul țarii. Astfel, potrivit unui comunicat de presa, ofițerii Centrului Național Anticorupție și Serviciului de Informații și Securitate, in comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție, au efectuat…