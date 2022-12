Noi detalii în cazul omorului minorei, la Tiraspol: Un tânăr de 17 ani, anunțat în căutare Noi detalii in cazul omorului minorei de 15 ani in orașul Tiraspol. Milițienii din regiune au un suspect, pe care l-au anunțat in cautare. Ar fi vorba despre un minor in varsta de 17 ani, din orașul Tiraspol, transmite Echipa.md . In orientarea expediata de milițieni este indicat ca acesta este cautat pentru o crima deosebit de grava. Presa din regiune scrie ca minorul invața in clasa a 11-a și este fostul iubit al fetei. Aceștia ar fi avut o relație de cateva luni, in acest an, dupa care s-ar fi desparțit. Va amintim ca miercuri seara, 7 decembrie, minora a fost gasita moarta in subsolul unei… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 176560 380 din 25 noiembrie 2022 BULETIN DE PRESA MASURI PREVENTIVE DISPUSE IN CAZUL A TREI TINERI BANUITI DE TALHARIE CALIFICATA La data de 24 noiembrie a.c., magistratii Judecatoriei Turda au dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile, fata de doi tineri de 17 si 22 de ani si masura controlului…

- O fetița de 12 ani a fost la un pas de moarte, dupa ce a fost lovita cu mașina de un tanar care conducea cu viteza. Copila se intorcea de la biserica și mergea alaturi de verișoara ei pe langa un gard. Numai o minune a salvat-o pe cea mica sa nu ajunga și ea sub roțile autoturismului. Mama vitrega face…

- Traficul rutier este ingreunat pe DN 14 B, la intrare in municipiul Blaj, dinspre Teiuș, sambata, in jufrul amiezii, din cauza unui accident rutier care a avut loc la Km 20 + 800 de metri. Din primele date rezulta ca un autoturism ieșit in afara carosabilului și a intrat in coliziune cu un copac. Conducatorul…

- In august, cinci persoane din comuna argeșeana Bascov au fost omorate chiar de un membru al familiei. Barbatul, aflat in evidența medicului cu probleme psihice, și-a omorat parinții, sora, nepoata de doar 5 ani și fratele. Detalii, AICI. Ulterior, barbatul a fost gasit in padure și arestat preventiv…

- Au aparut noi informații cutremuratoare privind cazul de acum 3 ani de la Maternitatea Polizu, in care un medic a fost acuzat de mama unei bebelușe ca i-ar fi pus copilul nascut prematur intr-o punga și lasat sa moara cu zile. Ce declarații șocante a facut femeia. Adevarul despre cazul monstrului de…

- Incidentul teribil a avut loc intr-o localitate din Botoșani. Baiatul de 23 de ani ar fi luat din casa o suma mare de bani pe care, ulterior, a pierdut-o la jocuri de noroc. Imediat ce au aflat, parinții i-au reproșat, insa scandalul a degenerat, iar baiatul și-a dat foc in fața acestora, potrivit monitorulbt.ro.…

- Un barbat de 37 de ani a ramas fara un brat, dupa ce mana i-a fost smulsa de o presa de rulare la o fabrica de textile din localitatea Curtici, judetul Arad. Pentru salvarea barbatului a fost solicitat elicopterul SMURD, potrivit ziarului local AradOnline.Incidentul a avut loc azi la o fabrica din Zona…