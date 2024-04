Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii incearca de vineri dupa-amiaza sa afle cine este victima ale carei ramașite au fost gasite pe un camp, in Dambovița. Anchetatorii iau in calcul varianta unei crime sau a unui accident rutier, iar femeia, care avea in jur de 30 de ani, ar fi fost data disparuta de acasa.

- Studenta de la Facultatea de Medicina din Timisoara, in varsta de 21 de ani, a murit dupa ce iubitul ei, student si el atat la Facultatea de Medicina, cat si la Facultatea de Teologie, un tanar de 23 de ani, a lovit-o de aproximativ 30 de ori cu un cutit. Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Anchetatorii au dezvaluit ce s-a intamplat in ziua dispariției lui Marian, tanarul care a fost gasit mort dupa aproape trei saptamani de la dispariție. Iata noi detalii halucinannte in cazul crimei de la stana.

- O tanara de 20 de ani a ajuns la spital, sambata dimineața, dupa ce s-a urcat pe un tren in apropiere de Gara din Cluj-Napoca și s-a electrocutat. Aceasta mai era insoțita de inca o persoana. Mai exact, doi tineri din Brașov s-au urcat sambata dimineața, la ora 4.50, pe un tren din Cluj-Napoca, pentru…

- Dascalul in varsta de 38 de ani a primit ingrijiri medicale la Spitalul Județean Buzau, insa medicii au stabilit ca acesta sa fie transferat la un spital din Capitala. Barbatul a suferit o rana de circa 8 centimetri in zona toracelui, fiindu-i atins și unul dintre plamani."Este stabil hemodinamic si…

- Sorin Anghel a fost ucis, in noaptea de 10 spre 11 februarie 2024, la un hotel de la Padina. Oamenii legii au reușit sa obțina o filmare cu momentul concret al crimei. Cum arata firul evenimentului, de fapt. Cum a fost omorat Sorin Anghel „In cursul noptii de 10 spre 11 februarie 2024, politistii din…

- Apar noi informații in cazul crimei din Padina, caz care a șocat opinia publica și a generat o ancheta menita sa stabileasca exact ce s-a intamplat. Și cum a murit barbatul in varsta de 41 de ani, ucis in condiții cumplite, fiind atacat chiar sub ochii soției sale. S-au pus cap la cap noi detalii […]…

- Detalii halucinante ies la iveala in cazul bizar al accidentului auto care ascundea o crima terifianta. Un barbat de 55 de ani și-ar fi ucis nevasta dupa care ar fi incercat sa se sinucida intrand cu mașina intr-un copac. Cadavrul femeii a fost descoperit de fiul acesteia