- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, spune ca prabușirea avionului MIG 21 LanceR și a elicopterului IAR 330-Puma ar fi putut fi cauzate de starea tehnica, starea vremii sau de managementul acțiunii. El explica de ce in elicopter erau șapte militari, nu cinci, cat au fost anunțați inițial. „Continua cercetarile.…

- „Comandamentele din zona Fortelor Aeriene si Parchetul Militar continua cercetarile, se studiaza circumstantele in care s-a produs aceasta tragedie. Nu se poate sa luam in calcul alti factori decat starea tehnica, starea vremii si managementul actiunii.Sunt trei dimensiuni pe care se face aceasta ancheta…

- Militarii romani si-au riscat viata zburand cu aeronavele de tip MiG, din cauza vechimii lor si a faptului ca fondurile „nu au permis mai mult decat modernizarea acestor aparate de zbor”, iar „consecințele se vad acum”, a declarat ministrul Apararii, Vasile Dincu, joi, 3 martie, la Digi 24, potrivit…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, considera ca, in cazul catastrofelor aviatice din judetul Constanta, in urma carora opt militari si-au pierdut viata, nu pot fi luati in calcul decat factori precum starea tehnica.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, duminica, pentru Agerpres , ca este sceptic si nu crede intr-o finalitate a negocierilor ruso-ucrainene, cel putin in viitorul imediat, mai ales ca, din informatiile sale, ar urma in aceste zile un atac „total” asupra Kievului din partea Armatei…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca, in acest moment, nu exista nicio optiune pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu, precizand ca, in viitor, se intentioneaza lansarea proiectului privind stagiul militar voluntar. El a fost intrebat duminica, la Prima TV, daca in acest moment…

- Reintroducerea serviciului militar obligatoriu nu este o opțiune. Ministrul Apararii: Vom lansa stagiul militar voluntar Reintroducerea serviciului militar obligatoriu nu este o opțiune. Ministrul Apararii: Vom lansa stagiul militar voluntar Vasile Dincu, ministrul Apararii, a declarat ca, la acest…

- Varianta unei mobilizari a populației in cazul izbucnirii unui razboi deschis in Ucraina nu este o varianta, a declarat duminica ministrul Apararii, Vasile Dancu. Acesta spune ca Romania nu este in situatia de a intra in razboi chiar daca Rusia ar invada Ucraina si ca pana și Ucraina nu si-a mobilizat…