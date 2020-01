Stiri pe aceeasi tema

- Kobe Bryant (41 de ani), fostul mare baschetbalist al lui Los Angeles Lakers, a murit duminica noapte, impreuna fata sa, Gianna, și alte 7 persoane, dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabușit in Calabasas, California, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. (Detalii pe larg AICI) Elicopterul,…

- Noua persoane si-au pierdut viata in total in accidentul de elicopter in care a murit fostul mare baschetbalist american Kobe Bryant si fiica sa Gianna, duminica, la Calabasas, in sudul statului California, a an...

- Kobe Bryant, unul dintre cei mai mari baschetbaliști din istorie, a murit, la 41 de ani, impreuna cu fetița lui de 13 ani, Gianna, și alte 3 persoane, in urma unui accident de elicopter petrecut in Calabasas, California. ...

- Kobe Bryant, unul dintre cei mai mari baschetbaliști ai istoriei, a murit la 41 de ani, in urma unui accident de elicopter petrecut in Calabasas, California. VIDEO // Imagini de la locul accidentului Impactul lui Kobe a depașit de ani buni granițele baschetului. Renumit pentru mentalul puternic, Bryant…

- Lumea sportului a fost zguduita duminica seara de vestea morții fostului baschetbalist Kobe Bryant. Acesta a murit la 41 de ani, in urma unui accident de elicopter petrecut in Calabasas, California. Chiar duminica dimineața, vineri seara in SUA, Kobe Bryant fusese depașit de LeBron James in topul celor…

- Kobe Bryant a incetat din viața duminica, la doar 41 de ani, dupa ce elicopterul in care se afla s-a prabușit. Tragedia a avut loc in orașelul Calabasas, din California, Statele Unite ale Americii.Bryant se afla intr-un elicopter privat, alaturi de cel puțin alte trei persoane.

- Veste șoc! Legendarul baschetbalist de la LA Lakers, Kobe Bryant, a murit duminica seara, 26 ianuarie, la varsta de 41 de ani. Kobe Bryant se afla intr-un elicopter care s-a prabușit in Calabasas, Statele Unite ale Americii.

- Veste tragica anunțata de TMZ in SUA! Kobe Bryant ar fi decedat la numai 41 de ani. Fostul mare baschetbalist al lui Los Angeles Lakers s-ar fi aflat intr-un elicopter care s-a prabușit in Calabasas, California. Kobe s-ar fi aflat alaturi de alte patru persoane, inclusiv pilotul, cand, din motive necunoscute…