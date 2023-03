Stiri pe aceeasi tema

- In raionul Edineț din Moldova are loc marcarea a 79 de ani de la ieșirea trupelor sovietice la frontiera de stat. Alexei Petrovici, unul dintre liderii mișcarii de cautare din Moldova, șeful echipei de cautare August, a facut anunțul pe pagina sa de pe rețeaua de socializare, transmite Noi.md. El a…

- In anul 2022, in zona de funcționare a sistemelor centralizate de irigare in bazinele riurilor Nistru și Prut, administrate de Asociațiile Utilizatorilor de Apa pentru irigare, au fost irigate circa 7 mii de hectare, dintre care circa jumatate au fost cu legume și culturi fructifere multianuale. Astfel…

- Președintele Maia Sandu, prezenta la ceremonia de comemorare a victimelor cazute in razboiul de pe Nistru, a ținut un discurs prin care indeamna cetațeni „sa nu uitam prețul platit de societate ca Moldova sa-și continue calea spre libertate”.

- Președina Maia Sandu a participat la evenimentul de comemorare a eroilor cazuți in conflictul armat de la Nistru. „Nimeni dintre noi nu și-a dorit acel razboi. El a venit peste noi ca o napasta, ca un nor de furtuna. Nu ni l-am dorit atunci și nu ne dorim razboi nici acum. Suntem un popor pașnic, construim…

- Patrie si centru al puterii Hoardei de Aur, Crimeea a fost placa turnanta, fantasmatica si geopolitica, a salbaticului absolutism rusesc, care se revendica inca, si astazi, de la traditia jafului sangeros practicat de „Altin Ordu". „Istoria se repeta: prima data ca tragedie, a doua oara ca farsa" ne…

- Expoziția dedicata Marelui Razboi pentru Apararea Patriei iși continua activitatea in regiunile Moldovei, de data aceasta ea a fost organizata in sudul țarii. Alexei Petrovici, unul dintre liderii mișcarii de cautare din Moldova, șeful echipei de cautare August, a anunțat acest lucru pe pagina sa de…

- In noaptea de 15 spre16 ianuarie 1943, membrii organizației secrete Garda Tinara au fost executați cu brutalitate in orașul Krasnodon. Printre morți s-a numarat și compatriotul nostru, originar din raionul Drochia, Boris Glavan. Alexei Petrovici, unul dintre liderii mișcarii de cautare din Moldova,…

