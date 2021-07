Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer-BioNTech este eficient in proporție de 70% in fața infecției cu tulpina Delta a coronavirusului, potrivit rezultatelor unui studiu al cercetatorilor de la Universitatea Ebraica din Israel, noteaza Times of Israel , potrivit Știrilor Pro Tv . Totodata, specialiștii au ajuns la concluzia ca serul Pfizer-BioNTech este mai puțin eficient in prevenirea apariției de simptome grave la persoanele care au fost infectate cu varianta Delta, cunoscuta și ca tulpina indiana. Potrivit studiilor anterioare, acest tip de ser anti-COVID-19, care are la baza tehnologia…