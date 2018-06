Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrului Olandei, Mark Rutte, a fost in plenul de la Strasbourg al Parlamentului European, unde s-a dezbatut despre viitorul Uniunii Europene.Europarlamentarul Razvan Popa, de la PSD, l-a interpelat pe premierul Olandei, țara ce se opune cu vehemența intrarii Romaniei in Schengen.…

- Trei persoane sunt invinuite intr-un dosar de contrabanda cu marfuri de larg consum, introduse ilegal in tara prin perimetrul verde al frontierei. Conform materialelor anchetei, suspectii procurau marfurile de la piata „KM7” din Odessa si cea din Cernauti si le introduceau in tara cu ajutorul unei barci.

- Ministerul Afacerilor Externe confirma moartea cetateanului roman in urma accidentului feroviar care a avut loc in noaptea de miercuri spre joi in Italia. O echipa consulara mobila din cadrul Consulatului General al Romaniei la Torino s-a deplasat la unitatea medicala unde au fost transportate victimele…

- Miruna este Campioana Nationala la Gimnaziada cu echipa Colegiului National, multipla campioana nationala, in calitate de componenta a echipei de Superliga, Senioare, la C.S. Politehnica Aqua Carpatica Iasi. Lumea sahului iesean este in efervescenta in aceste zile, intrucat sambata, 5 mai, 300 de copii…

- Un grup de tineri ucraineni, majoritatea studenți, conduși de Serhii Kacimarski și alți naționaliști, au organizat un protest in fața Consulatului General al Romaniei la Cernauți fața de acordarea de catre București a cetațeniei romane locuitorilor regiunii și organizarii de acțiuni culturale dedicate…

- Dupa modelul altor capitale europene a fost inițiat un proiect de hotarâre, conform caruia, începând cu data de 1 ianuarie 2019, se interzice, pe teritoriul municipiului București, zilnic, în intervalul orar 6,00 - 22,00, circulația autovehiculelor care sunt încadrate în…

- Daniel Daianu si Aurel Iancu au fost numiti in Comisia Nationala de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata vineri in Monitorul Oficial.

- Simona Bratulescu, presedinte ALDE Arges si vicepresedinte al Consilului Judetean Arges, a participat la lucrarile sesiunii plenare a Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei din Strasbourg – Franta. „Tema centrala a lucrarilor ...