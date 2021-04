Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat sambata un apel la calm la Ierusalim dupa cele mai violente confruntari care au avut loc in ultimii ani in Orasul Sfant intre evrei de extrema dreapta, palestinieni si forte de ordine, relateaza AFP. „Vrem mai ales sa respectam legea si ordinea (…) Acum…

- Activisti palestinieni au lansat zeci de proiectile catre Israel sambata, iar armata israeliana a anuntat ca a efectuat, ca represalii, atacuri aeriene, dupa ce noi violente au avut loc in noaptea de vineri spre sambata in Ierusalimu de Est si in apropierea Orasului vechi. in toiul Ramadanului, relateaza…

- Armata israeliana a anuntat sambata dimineata ca a atacat obiective ale miscarii Hamas din Fasia Gaza, in raspuns la rachete lansate asupra teritoriului israelian, transmite dpa. Fortele de aparare ale Israelului (IDF) au lovit facilitati de infrastructura subterane si lansatoare de rachete…

- Oamenii au fost observați fugind de poliția, care a folosit grenade asomatoare impotriva mulțimii. Potrivit presei, zeci de palestinieni au fost raniți, iar unii au fost arestați. Dezordinile au fost provocate de marșul grupului evreiesc de dreapta care a coincis cu serviciile de Ramadan desfașurate…

- Armata israeliana a anuntat vineri ca a efectuat atacuri aeriene in Fasia Gaza, in urma unui tir de racheta din enclava palestiniana catre sudul Israelului, relateaza AFP. ”Avioane de lupta si elicoptere au atacat o fabrica de munitie, un tunel de contrabanda si un post militar” Hamas, miscarea…

- 'O racheta a fost lansata din Gaza spre teritoriul israelian'', a indicat armata intr-un mesaj adresat presei. Contactata de AFP, o purtatoare de cuvant a armatei a precizat ca proiectilul a cazut pe un teren viran, in sudul tarii.Cu putin inainte de acest tir, care nu a fost revendicat pentru moment,…

- O instanta islamica din Fasia Gaza controlata de organizatia Hamas, a decis ca femeile au nevoie de permisiunea unui tutore barbat pentru a calatori. Teritoriul este oricum supus unei blocade din partea Israelului si Egiptului dupa ce gruparea militanta a preluat puterea, care restrange circulatia in…

- Israelul a refuzat intrarea a mii de vaccinuri împotriva Covid-19 în Fâșia Gaza, o enclava palestiniana de doua milioane de locuitori sub controlul mișcarii islamiste Hamas, a acuzat luni seara Autoritatea Palestiniana, potrivit AFP.Autoritatea Mahmoud Abbas, care se afla în…