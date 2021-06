Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Buiucani a emis o noua sentința pe cazul lui Andrei Braguța, decedat in penitenciar in august 2017. 5 dintre cei 13 colaboratori ai izolatorului de detenție provizorie al Direcției de Poliție Chișinau au fost condamnați la inchisoare cu executare, iar alți 8 - condamnați condiționat.

- Mohamed Houli Chemlal si Moroccan Driss Oukabir au fost condamnati la 53, respectiv 46 de ani de inchisore, pentru apartenenta la aceasta celula jihadista, pentru constructia de explozibil, tentative de acte teroriste si 29 de acuzatii de vatamare corporala grava, noteaza Mediafax .Acuzatiile aduse…

- Mohamed Houli Chemlal si Moroccan Driss Oukabir au fost condamnati la 53, respectiv 46 de ani de inchisore, pentru apartenenta la aceasta celula jihadista, pentru constructia de explozibil, tentative de acte teroriste si 29 de acuzatii de vatamare corporala grava, noteaza Mediafax .Acuzatiile aduse…

- Noi descinderi in dosarul carnii alterate. Ofițerii Centrului Național Anticorupție efectueaza in aceste momente percheziții la 10 adresa inclusiv la sediul Direcției municipale din Chișinau pentru Siguranța Alimentelor.

- CUM se va proceda in cazul unui copil sau profesor infectat COVID-19 - cand va trece clasa și toata școala in regim onlineProcedura respectata in cazul infectarii copiilor a fost descrisa de prefectul Capitalei, marți, dupa ședința CMBSU.„Consiliul de Administrație al școlii ia decizia de a trece in…

- Fiica acestora se afla internata la Terapie Intensiva N. Dumitrescu In plina campanie de vaccinare impotriva COVID-19, din pacate apar și situații neprevazute, soldate inclusiv cu decesul unor persoane dupa ce le-a fost administrata prima doza de vaccin. Se intampla și in Prahova, ieri in spațiul…

- Un tribunal din Turcia a pronuntat marti cinci condamnari la inchisoare pe viata in dosarul asasinarii ambasadorului rus la Ankara, Andrei Karlov, in 2016, informeaza AFP si Reuters. Alti sase inculpati au fost condamnati la detentie pe termen mai scurt pentru "apartenenta la o organizatie…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj au demarat verificari in cazul decesului angajatului DSP, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al institutiei, Miruna Prejbeanu. In paralel, o ancheta este derulata si la nivelul Serviciului Judetean de Ambulanta Gorj. Totodata, prefectul…