Stiri pe aceeasi tema

- La ultima ediție a concursului a fost invocat un ”consiliu de urgența” de catre prezentatorul show-ului de la Kanal D, Daniel Pavel, in care a anunțat faptul ca Alexandra Stan nu mai poate participa din cauza condiției medicale. Secretul ascuns al solistei ce a concertat pe patru continent, Alexandra…

- Veste bomba pentru fanii celui mai dur reality-show de la Kanal D! Marilena de la Razboinici a fost descalificata și a parasit Survivor Romania. Care este motivul pentru care concurenta a plecat din Republica Dominicana. Marilena de la Razboinici a fost descalificata de la Survivor Romania Dupa ce Daniel…

- In ediția de joi seara, 18 februarie, la „Survivor Romania” s-a luat o decizie radicala, iar anunțul a fost facut de prezentatorul emisiunii. Dupa ce Alexandra Stan a parasit competiția, la sfatul medicului, Marilena Cuciurean a decis și ea sa se retraga din Republica Dominicana, drept urmare a fost…

- Aflat in Republica Dominicana, prezentatorul Daniel Pavel a povestit pentru revista Tvmania cum s-a adaptat condițiilor de la tropice, la filmarile show-ului difuzat de Kanal D.De mai bine de o luna, Daniel Pavel a dat frigul Vienei, unde locuia, pe arșița soarelui din Republica Dominicana, pentru a…

- Catalin Morosanu, unul dintre cei 12 Faimosi de la “Survivor Romania”, reality-show difuzat de joi pana duminica, la Kanal D, are o cariera sportiva impresionanta, avand in palmares zeci de titluri in K1, dar este si un familist convins. Faimosul a povestit, inainte de a se aventura in Republica Dominicana,…

- 12 Faimoși și 12 Razboinici au plecat in Republica Dominicana, hotarați sa-și testeze limitele și sa infrunte situațiile limita. De la inceputul competiției s-a scurs deja o saptamana, iar publicul a detectat cine s-a acomodat cu natura exotica și lipsurile care au venit odata cu aceasta, foamea și…

- Emisiunea „Survivor Romania 2021” a inceput in urma cu doarcateva zile, iar astazi, Kanal D a anunțat ca s-au facut schimbari in ceea ce priveșteora de difuzare a reality-show-ului. Kanal D a anunțat ca ora de difuzare a noului sezon „Survivor Romania' se modifica. Daca emisiunea ar fi trebuit sa fie…

- Lucian Barbu, unul dintre cei 12 Razboinici de la „Survivor Romania” sezonul 2, difuzat la Kanal D, are o poveste de viața impresionanta. Lucian Barbu, in varsta de 33 de ani, a trecut prin momente dificile inca de dinainte de a veni pe lume. Cand mama sa era insarcinata in 3 luni, medicii i-au spus…