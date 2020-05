Stiri pe aceeasi tema

- STARE DE ALERTA. Ce inseamna „cel mult 3 persoane care nu locuiesc impreuna"? De exemplu, putem pleca, intr-o drumeție, o familie de 5 persoane care locuiesc la aceeași adresa, impreuna cu doi prieteni de familie care locuiesc, fiecare, la o alta adresa? Raspunsul Politiei Romane: Daca drumeția…

- Iata ce raspuns a oferit Poliția Romana romanilor care vor sa mearga pe litoral și vor sa știe daca le este permis. „In situația in care mersul la mare presupune o deplasare in afara localitații/zonei metropolitane, motivul trebuie sa se incadreze in prevederile HG 394 din 18.05.2020 privind declararea…

- Politia Romana clarifica, printr-o serie de raspunsuri, noile reguli impuse populatiei pe perioada starii de alerta. Ce inseamna „cel mult trei persoane care nu locuiesc impreuna” si cum completam declaratia pe proprie raspundere atunci cand plecam/revenim in/din localitate? Iata indicatiile primite…

- La solicitarea personalului instituțiilor abilitate cu exercitarea controlului respectarii interdicției, pentru justificarea deplasarii in afara localitații persoanele prezinta legitimația de serviciu sau adeverința eliberata de angajator ori o declarație pe propria raspundere cu privire la motivul…

- Secretarul de Stat a anunțat ca începând cu data de 15 mai în interiorul localitații este permisa deplasarea fara declarație, dar nu în grupuri de mai mult de trei persoane care nu aparțin unei singure familii. Românii vor avea voie în parcuri, dar…

- Marcel Vela și Ludovic Orban au avut o serie de declarații diferite în momentul în care a fost adus în discuție subiectul deplasarilor în afara localitații dupa data de 15 mai. Premierul Orban a declarat ca motivele pentru care se va permite parasirea localitatii nu…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului clarificari referitoare la restrictiile de trafic rutier pe teritoriul Romaniei pentru transporturile de marfa cu autovehicule mai mari de 3,5 tone, precum si pentru transporturile de persoane catre si dinspre Italia,…

