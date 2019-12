Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit joi in urma protestelor desfașurate in statul Assam, din nord-estul Indiei, fața de modificarea legislației privind cetațenia, au informat surse medicale, citate de site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Panica in sistemul de aparare și ordine publica-…

- Scandalul momentului din lumea mondena continua cu dezvaluiri uimitoare, chiar de la Alice! Iubita lui What's Up a tinut sa clarifice tot ce s-a intamplat luni seara atat intre ea si artist, cat si intre artist si oamenii legii, iar lucrurile sunt mai complicate decat am fi crezut. Potrivit celor spuse…

- Ziarul Unirea Cat de scumpa e cetațenia romana? Șapte indieni au platit fiecare, cate 1.000 de euro, pentru a prezenta carti de identitate cu insemnele autoritatilor romane Cat de scumpa e cetațenia romana? Șapte indieni au platit fiecare, cate 1.000 de euro, pentru a prezenta carti de identitate cu…

- Curtea Supreama a Indiei a autorizat sâmbata construirea unui templu hindus în Ayodhya (nord) pe un teren disputat unde o moschee a fost distrusa în 1992 provocând revolte intercomunitare sângeroase, relateaza AFP. În aceasta hotarâre care constituie o victorie…

- Adrian Minune a postat o imagine inedita in mediul online, care ar putea sa dea lejer palpitații la o prima vedere. Manelistul s-a fotografiat inconjurat de oamenii legii, mai exact patru la numar, apoi a urcat poza pe rețelele de socializare. Alaturi, a scris trei cuvinte: „Saltat de polițiști!”

- Politisti din cadrul Sectiei Regionale Politie Transporturi Constanta au recuperat motorina in valoare de aproximativ 28.000 de lei, despre care exista indicii ca ar fi fost sustrasa dintr-o garnitura CFR.

- Potrivit datelor Ministerului de Interne, 29 de persoane au fost arestate in provincia Barcelona, 14 in Tarragona si opt in Lleida. In total, 72 de politisti regionali si nationali au fost raniti in aceste violente, unii prezentand fracturi, potrivit ministerului.In centrul Barcelonei au…

- Un tanar de 24 de ani este cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influenta substantelor psihoactive si posesie de substante interzise dupa ce a fost depistat pozitiv la consumul de substante psihoactive in urma unui control de rutina in trafic.