Noi cazuri de variola maimuţei continuă să fie raportate în lume Autoritatile australiene au anuntat vineri ca au inregistrat un prim caz de variola maimutei la un calator care s-a intors recent din Marea Britanie, in timp ce un caz probabil de infectie a fost de asemenea identificat, in prezent fiind efectuate teste pentru confirmarea acestuia, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . Un barbat in varsta de 30 de ani care a sosit luni la Melbourne a fost depistat cu virusul, a declarat departamentul de sanatate al statului Victoria, in timp ce un caz probabil a fost identificat la Sydney la un barbat care a calatorit recent in Europa. Ambii barbati au prezentat… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

