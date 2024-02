Noi cazuri de pojar depistate în Neamț ■ DSP a confirmat inca 17 cazuri de imbolnaviri cu rujeola ■ boala a fost confirmata la 16 copii și un adult ■ de la declararea epidemiei de rujeola in Romania, in Neamț s-au imbolnavit 23 de persoane ■ pacienții provin din zona Roman și Targu Neamț, intr-un caz fiind vorba despre un bebeluș de […] Articolul Noi cazuri de pojar depistate in Neamț apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

