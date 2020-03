Stiri pe aceeasi tema

- Avem iata 108 cazuri de coronavirus confirmate in Romania. Iata care sunt cazurile:Caz 103 : Barbat, 51 ani, Brasov, intors din Italia in 12.03. 2020, aflat in carantina.Caz 104: Tanar, 19 ani, Hunedoara D, contact al cazului 59.Caz 105: Copil, 4 ani, contact al cazului 59.Caz 106: Femeie, 43 ani, Hunedoara,…

- UPDATE, ora 07:49 – Grupul de Comunicare Strategica anunta, vineri dimineata, ca inca 5 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in Bucuresti, numarul acestora la nivel national a ajuns la 64. UPDATE, 13 martie 2020 – Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunta joi seara inca sapte…

- Inca trei persoane au fost confirmate cu noul coronavirus, marți seara, fiind vorba de un barbat aflat in carantina la Arad, unul din Reșița și o femeie din Hunedoara. Numarul total de cazuri in Romania ajunge la 28. „Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de ieri (luni…

- UPDATE ora 19.10 A fost confirmat inca un caz de coronavirus in Romania, la Galați. Astfel, patru cazuri au fost confirmate sambata, iar bilanțul total a ajuns, in țara noastra, la 13. Știrea inițiala Trei noi cazuri de coronavirus confirmate, astazi, in Romania. Unul in Timișoara, altul in Hunedoara…

- Noul virus care a facut ravagii in China, unde 171 de persoane au fost ucise și alte peste 8000 infectate, a ajuns in Italia. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp, chiar de premierul țarii.