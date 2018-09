Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila despre Summitul Initiativei celor Trei Mari Premierul Viorica Dancila a subliniat modul "serios si responsabil" în care Guvernul a pregatit participarea la Summitul "Initiativa celor Trei Mari", remarcând, pe de alta parte, faptul ca si aceasta reuniune…

- Centrul Cultural Pitești și Ordinul Arhitecților din Romania Filiala Dobrogea organizeaza o expoziție itineranta de arhitectura, in memoria arhitectului Victor Ștephanescu, joi, 9 august, de la ora 17,00, in Complexul Expozițional Casa Carții(parter). Evenimentul, coordonat de arhitecții Radu Ștefan…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, circulatia rutiera este ingreunata la kilometrul 198, pe sensul catre litoral, in zona localitatii Medgidia, judetul Constanta, din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate…

- Ziua Marinei Romane va fi marcata, in premiera, in sapte orase din tara - Constanta, Galati, Mangalia, Tulcea, Braila, Bucuresti si Cernavoda, a anuntat, joi, printr-un comunicat de presa, Statul Major al Fortelor Navale Romane.

- Un adolescent din municipiul Constanta a fost internat joi intr-un spital din Bucuresti, dupa ce s-a electrocutat din cauza liniilor de inalta tensiune de pe calea ferata. Potrivit Inspectoratului de...

- Pompierii si medicii au fost solicitati sa intervina in noaptea de miercuri spre joi dupa ce un baiat in varsta de 15 ani a fost gasit, in jurul orei 01.30, in dreptul strazii Zefirului din Constanța, in apropiere de Poarta 6 de intrare in port. Acesta fusese curentat de la liniile de inalta tensiune…

- Israel a atras 57.000 de vizitatori romani in primele cinci luni din acest an, numar in crestere cu 50% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit autoritatilor din Israel. “Romania este a doua tara ca importanta din regiune, dupa Polonia. Estimam ca in acest an vom depasi 120.000…

- Din data de 25.06.2018 va avea loc inchiderea temporara a circulației rutiere pe DJ 705 B, in zona pasajului CF strada Nicolae Iorga, comuna Vințu de Jos, județul Alba și pe breteaua de acces in/din DN7 de la intersectia DJ 705 B pana la intersectia cu DN7 in vederea executarii lucrarilor de consolidare…