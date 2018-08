Noi avioane pentru TAROM. Discuție de culise, dezvăluită de ministru: Se fac angajări Lucian Șova a declarat ca pana la sfarșitul anului, batranele ATR-uri utilizate la cursele interne vor fi schimbate."Cred ca inainte de sfarșitul acestui an o sa calatoriți la Cluj cu alte avioane decat cu ATR, pentru ca in urma discuțiilor pe care le-am avut la Londra, la ceremonia de semnare a contractului privind cele cinci avioane noi cu președintele Boeing, am adus in discuție, desigur, in primul rand managerul Tarom și am participat și eu la discuții și am intarit cu semnificația calitații de ministru credibilitatea mesajului sau, am deschis discuții și deja au fost confirmate informațiile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

