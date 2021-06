Stiri pe aceeasi tema

- Discuțiile nu se termina niciodata in Casa Mireasa și mai ales cand vine vorba de Romina și doamna Victoria. Cele doua sunt protagoniste acum intr-un nou șir de barfe și zvonuri, caci concurenta susține ca a fost extrem de deranjata de ceea ce a spus una dintre soacre despre ea. Romina a decis sa se…

- O femeie, in varsta de 52 de ani, din Buziaș, s-a ales cu o amenda de 5.000 de lei și cu un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Femeia a fost sancționata contravențional pentru ca, fiind depistata pozitiv cu noul coronavirus la intoarcerea din strainatate, nu a respectat masura…

- O femeie de 50 ani din Galati, confirmata pozitiv cu COVID, a fost surprinsa in timp ce vindea produse agroalimentare la o taraba din piata. Ea a fost amendata cu 1.000 de lei, anunta Politia Locala,

- Știați ca, pe internet, s-a share-uit intens treaba cum ca o femeie a blocat Canalul Suez? Da, prima femeie capitan de nava a Egiptului a fost ținta unui fake news in toata regula. Tocmai ce aparusera primele știri despre Ever Given, nava portcontainer blocata in Canalul Suez, care a oprit una dintre…

- O femeie de 36 de ani, din Galați, a avut o reacție adversa puternica, vineri, dupa vaccinarea cu vaccinul Moderna, fiind solicitata ambulanța la Centrul de Vaccinare. Potrivit Prefecturii Galați, o femeie de 36 de ani, vaccinata vineri in centrul de vaccinare Corod, din județul Galați, cu prima doza…

- Viceprimarul comunei Capușu Mare, Iancu Gelu, i-a batut obrazul unei femei care a venit și a cerut amendarea copiilor care se joaca pe strada și ii lovesc mașina. Acesta a intrebat-o de ce nu iși parcheaza mașina in curte, pentru ca drumul public nu e parcare. ”Absurditatea atinge cote alarmante…

- Un tanar din județul Alba a fost implicat marți, 30 martie, intr-un grav accident rutier petrecut pe Drumul National 1F, in localitatea Sancraiul Almasului, in urma caruia o femeie a decedat. Potrivit IPJ Salaj, din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului s-a stabilit ca un tanar de…

- Zoe Baltag, de 104 ani, a primit duminica dimineața a doua doza de vaccin impotriva COVID-19 de la Pfizer/BioNtech.„M-a convins nepoata mea, care e medic, ca singura soluție sa scapam e vaccinul”, a declarat Zoe Baltag dupa vaccinare.„Acum stam impreuna, pana acum am stat izolata de ei (...) facem…