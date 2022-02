Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea Muzeelor 2022 – ediția a 18-a – va avea loc pe 14 mai, la nivel national. Evenimentul Noaptea Muzeelor va fi organizat pe 14 mai 2022, a anuntat Dragos Neamu, sef departament de proiecte culturale si relatii internationale al RNMR. „E oficial! Organizam Noaptea Muzeelor pe 14 mai 2022, intr-o…

- Evenimentul Noaptea Muzeelor va fi organizat pe 14 mai 2022, a anuntat Dragos Neamu, sef departament de proiecte culturale si relatii internationale al Reteaua Nationala de Muzeelor (RNMR), citat de News.ro . „E oficial! Organizam Noaptea Muzeelor pe 14 mai 2022, intr-o sambata. Poate o sa avem autobuze,…

- Evenimentul Noaptea Muzeelor va fi organizat pe 14 mai 2022, a anuntat Dragos Neamu, sef departament de proiecte culturale si relatii internationale al RNMR, conform news.ro. „E oficial! Organizam Noaptea Muzeelor pe 14 mai 2022, intr-o sambata. Poate o sa avem autobuze, poate o sa avem din…

- Evenimentul Noaptea Muzeelor va avea loc in acest an pe 14 mai, anunta Reteaua Nationala a Muzeelor. "E oficial! Organizam Noaptea Muzeelor pe 14 mai 2022, intr-o sambata. Poate o sa avem autobuze, poate o sa avem din nou tiparite harti-program (poate nu numai in Bucuresti), incercam in premiera…

- Intalnire a ministrilor de externe Bogdan Aurescu - Jean-Yves Le Drian Ministrul de externe, Bogdan Aurescu (stg) și ministrul francez pentru Europa si al afacerilor externe, Jean-Yves Le Drian (dr). Arhiva FOTO: mae.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministrul francez de externe, Jean-Yves…

- Ministrul francez al Apararii, Florence Parly se afla joi in vizita la Bucuresti, avand programate primiri la presedintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca, precum si o intrevedere cu ministrul Apararii Vasile Dincu. Florence Parly si ministrul apararii Vasile Dincu au programate declaratii de…

- Posibila trimitere de trupe suplimentare NATO in Romania, vehiculata miercuri de Joe Biden și Emmanuel Macron, semnalizeaza „angajamentul Occidentului pentru Romania ca aliat și partener strategic”, spune pentru Libertatea Marius Ghincea, expert in relații internaționale, in contextul crizei majore…

- Producator dintr-o piața din București: ”Traim cu frica sa nu ne închida cu totul!” ● Tanczos Barna: În blocurile noi sa nu mai punem centrale individuale. Ce spune ministrul despre taxarea centralelor de apartament ● Scriitorul Radu Paraschivescu restituie si el decoratia primita…