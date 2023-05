Noaptea muzeelor 2023, ediție comună România – Republica Moldova! Peste 300 de evenimente in București și in 82 de localitați din Romania vor fi atracția sfarșitului de saptamana. Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania anunța un record absolut de 311 evenimente culturale inscrise la Noaptea Muzeelor 2023. Evenimentul se va desfașura sambata, 13 mai, intr-o ediție comuna Romania – Republica Moldova. In acest an, Noaptea Muzeelor va aduce publicului cele mai multe evenimente din ultimii 19 ani de existența: 297 din Romania și 14 din Republica Moldova, acestea fiind inscrise pana acum. Noaptea Muzeelor va fi prezenta in Republica Moldova in 14 muzee: 5 instituții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

