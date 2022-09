Stiri pe aceeasi tema

- Amatorii de muzica folk vor avea parte de o seara speciala joi, 8 septembrie, de la ora 20, la Manufactura, unde Mircea Bodolan va susține un concert de neratat. Mircea Bodolan este fara indoiala o figura cat se poate de aparte in peisajul muzical autohton. Cunoscut ca artist, actor, director de teatru…

- O interventie chirurgicala in premiera a fost realizata la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, in colaborare cu o echipa de specialisti in chirurgie de la Institutul Marius Nasta din Bucuresti. Interventia a fost prima in care s-a folosit o metoda hibrida, care a combinat chirurgia…

- Catedrala Mitropolitana, Centrul Istoric și Iulius Mall sunt principalele puncte de atracție de care sunt interesați turiștii care ajung in Timișoara. Așa a rezultat dintr-un studiu realizat in anul 2018 de catre Facultatea de Geografie din cadrul UVT.

- Echipa de fotbal a Universitații de Vest din Timișoara, reprezentand Romania la Jocurile Europene Universitare ce se desfașoara in aceasta perioada in Polonia, la Lodz, a adus cel mai bun rezultat obținut de o echipa universitara romaneasca in istoria Jocurilor Europene Universitare. Este vorba de calificarea…

- Cinefilii timișoreni și copiii se pot bucura in perioada 26-31 iulie de un maraton de șase zile de filme multi-premiate și avanpremiere in Gradina de Vara Capitol a Filarmonicii Banatul și la Cinema Victoria.

- Proiectiile de la „Ceau, Cinema!” 2022 vor avea loc in Timisoara, la Cinema Victoria, Gradina de Vara si Sala Capitol de la Filarmonica Banatul, Piata Traian si Faber, dar si in cinematograful din comuna Gottlob.

- Pana acum diabeticii din Bihor, copii și adulți, trebuiau sa se deplaseze in Timișoara, acolo unde Bihorul era arondat Centrului Regional de diabet Timiș pentru instalarea sistemului de pompe de insulina.