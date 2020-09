Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, alaturi de viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, au inaugurat cea mai noua gradinița in Capitala:”Am inaugurat azi o noua cresa in Bucuresti. Se numeste “Margareta” si se afla pe Bulevardul Ferdinand din sectorul 2. Am crescut numarul…

- Calin Popescu Tariceanu și-a lansat, joi, candidatura la Primaria Generala a Capitalei. Printre propunerile sale se numara subvenționarea centralelor de apartament, gratuitatea transportului public și redeschiderea parcurilor din jurul Palatului Cotroceni și Parlamentului. „Suntem prizonierii aceluiași…

- Locatarii din trei blocuri de pe Calea Orheiului din sectorul Rascani al Capitalei au ajuns la capatul rabdarii. Terenul din curtea comuna care trebuia sa fie loc de joaca a fost ingradit abuziv de trei vecini si transformat in gradini sau parcari.

- Un incendiu a izbucnit, marți dimineața, la o vila amplasata pe Șoseaua Chitilei din Capitala. Focul s-a extins și la o alta casa, iar pompierii anunța ca un bloc ar putea fi și el afectat.ISU București a intervenit cu 14 autospeciale de stingere, doua echipaje SMURD, o echipa de descarcerare și doua…

- Scandalul a avut loc intr-un cartier din sectorul 4 ala Capitalei. Polițiștii au fost chemați sa intervina dupa ce mai multe persoane, aflate in stare de ebrietate, au inceput sa-și imparta pumni și picioare, din spusele martorilor. Totul ar fi pornit de la o datorie In urma scandalului, nimeni…

- CHIȘINAU, 4 iun - Sputnik. Curtea de Apel Chisinau a agravat pedeapsa pentru conducatorul auto care acum trei ani a provocat un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, aplicandu-i o pedeapsa de 4 ani de inchisoare cu executare. © Sputnik / Miroslav Rotari Poliția de Frontiera: Cați oameni…

- Sectorul 4 continua sa se mentina in topul celor mai sigure comunitati din Capitala. Acest lucru este confirmat de statisticile publicate ieri, 21 iunie 2020, de catre Politia Municipiului Bucuresti, in privinta evolutiei din ultimii ani a coeficientilor de criminalitate. Astfel, conform cifrelor oficiale,…

- Politisti de la DGPMB au descoperit nereguli la mai multe cluburi, terase, baruri si restaurante din Capitala, fiind aplicate amenzi in valoare totala de peste 143.000 de lei, iar activitatea unei societati comerciale a fost suspendata. Potrivit unui comunicat al DGPMB, transmis AGERPRES, in cursul…