Nividia se asociază cu conglomeratul YTL din Malaezia pentru a dezvolta infrastructura de AI în această ţară Prima faza ar trebui sa fie operationala pana la jumatatea anului 2024, a declarat vineri YTL Power International, intr-un comunicat. Reuters a rrelatat, vineri, in exclusivitate, citand surse, ca Nvidia si YTL erau in discutii avansate pentru un parteneriat pentru infrastructura AI, inclusiv supercomputere si cloud computing, proiectul urmand sa fie gazduit intr-un centru de date din statul Johor, din sudul tarii. Conform acordului, companiile vor colabora la construirea celor mai rapide supercomputere din Malaezia folosind cipuri Nvidia AI, iar YTL Power International va folosi, de asemenea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

