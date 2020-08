Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu a dezvaluit ca delfinii si balenele esuate pe plajele din sud-estul Statelor Unite prezentau un nivel ridicat de toxine, inclusiv mercur si substante chimice care se gasesc in plastic, scrie Agerpres.

- Delfinii si balenele esuate pe plajele din sud-estul Statelor Unite prezentau un nivel ridicat de toxine, inclusiv mercur si substante chimice care se gasesc in plastic, conform rezultatelor unui studiu publicat in jurnalul Frontiers in Marine Science, citat luni de UPI.Potrivit oamenilor…

- Obiceiurile de achizitie ale romanilor, cele de consum, modul in care compatriotii folosesc (sau nu) resturile alimentare... Toate acestea fac obiectul unui studiu national si regional, coordonat de cercetatori de...

- Rasuflam usurati sau nu inca, acum ca Mercur si-a oprit miscarea retrograda si revine la miscarea directa? La ce sa ne asteptam cu Mercur direct in primele saptamani dupa un tranzit retrograd? La inceput Mercur direct poate cauza mai mult haos si confuzie decat ne-am astepta. Ce se intampla…

- Administratia Chinei a avertizat, joi, Marea Britanie si Australia sa evite actiunile de a le oferi ajutor locuitorilor din Hong Kong, pe fondul amplificarii tensiunilor cu alianta pentru schimburi de informatii clasificate Cinci Ochi (Five Eyes), noteaza Mediafax.Ministerul chinez de Externe…

- Alegerea unei universitați pentru continuarea studiilor este una dintre cele mai importante decizii pe care le poate lua un adolescent in ceea ce privește educația și poate fi o provocare daca nu exista informații cheie. Aceste informații pot face ca alegerea sa para mai puțin dificila și va vor ajuta,…

- Lucrul de acasa este o provocare pentru cea mai mare parte dintre romani, in contextul epidemiologic actual. Doar 13% dintre ei spun ca au spațiu dedicat activitații profesionale la domiciliu, la jumatate fața...

- Atenție. șoferi! Informații oficiale: Veți plati cel puțin 2000 de euro FIECARE! Cat mai costa sa iți repari mașina, in funcție de vechime. Prețurile au crescut semnificativ in ultima perioada. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si…