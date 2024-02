Stiri pe aceeasi tema

- Opt traficanti de droguri - luati ostatici de unul dintre complicii lor, pe un vapor la bordul caruia se aflau 2,3 tone de cocaina transportata din America latina catre sudul Spaniei - au fost salvati, in apele internationale, in largul arhipelagului spaniol Canare, in Oceanul Atlantic, iar autorul…

- Hidrologii au emis avertizari cod portocaliu si cod galben de risc de inundații, cu posibile depasiri ale cotelor de aparare, pe raurile din 13 bazine hidrografice din țara, inclusiv pe porțiunea care traverseaza județul Bistrița-Nasaud a raului Someșul Mare. Astfel, specialiștii au anunțat COD GALBEN,…

- Americanii de la TennisHead, una dintre cele mai importante publicații de profil din lume, au analizat situația Simonei Halep. Intre 7 și 9 februarie au avut loc audierile la TAS in cazul de dopaj al romancei. ...

- Victoria cu iz de basm obținuta de U-BT Cluj-Napoca in Insulele Canare a fost urmata de scene superbe. Pe scurt. Campioana Romaniei la baschet masculin a intors un deficit de 19 puncte și a batut-o pe Gran Canaria, deținatoarea trofeului Eurocup, echipa cu pretenții din cel mai puternic campionat al…

- Statistici internaționale releva ca tot mai mulți angajați se confrunta cu locuri de munca toxice, iar aceasta este o problema ce trebuie abordata cu seriozitate. Studii recente, precum cel realizat in Statele Unite ale Americii, arata ca mai mult de 120.000 de decese anuale sunt asociate cu un management…

- Datele oficiale arata ca suma medie a imprumuturilor de nevoi personale e de 10.000 de lei, iar rata lunara pe cinci ani este de aproximativ 215 lei. In acest caz, dobanda variaza intre 2 mii si aproape 6 mii de lei. Acest fapt se intampla pentru ca veniturile oamenilor nu mai tin pasul cu preturile…

- Romania va juca in grupa E de la Euro 2024, din Germania, cu Belgia, Slovacia și o echipa care se va califica in urma barajelor din Liga Națiunilor (Israel/ Islanda/ Bosnia și Herțegovina/ Ucraina). Specialiștii și experții cred ca tricolorii lui Edward Iordanescu au avut noroc la tragerea de la sorți…

- Specialiștii in domeniu folosesc testele de atenție pentru a determina IQ-ul unei persoane. Aceste puzzle-uri cu imagini reprezinta, de asemenea, o modalitate captivanta de a ne supune creierul la noi provocari. Ei bine, provocarea de astazi este sa gasiți cadoul din imagine in doar 7 secunde. Descopera…