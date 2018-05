Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Curtii de Conturi au inceput verificarea obiectivelor realizate in Arges pe vremea ministrului Dezvoltarii, Elena Udrea, cu bani de la Compania Nationala pentru Investitii (CNI). Acestia vor sa afle daca lucrarile s-au facut conform planurilor si legislatiei in vigoare. Va prezentam in continuare…

- Incepand cu aceasta luna, valoarea nominala a unui tichet de masa ar putea crește cu 9 bani, adica de la 15,09 la 15,18 lei. In schimb, valoarea tichetelor de creșa se va majora cu zece lei, adica va crește de la 440 lei, cat este in prezent, pana la 450 lei. Aceste majorari vin in…

- Mai multe scoli din judetul Timis se confrunta cu o insuficienta a fondurilor pentru plata salariilor profesorilor, la doar o luna de la ultima majorare a salariilor. In aproximativ 20 de scoli, profesorii si-au primit banii dar nu li s-au platit contributiile. Directorilor de scoli li s-a transmis…

- În ciuda incertitudinilor geopolitice si a volatilitatii pietei, activitatea de listari publice initiale de la nivel global (IPO) a înregistrat o creștere puternica în primele trei luni ale anului 2018. Astfel, piața globala a listarilor publice inițiale a atras 42,8 miliarde USD…

- Anunt de presa Data 12 Aprilie 2018 Semnarea contractului de finantare pentru proiectul „Creșterea competitivitații firmei SC GELADI SRL prin achiziția de noi utilaje performante” SC GELADI SRL, in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „Creșterea competitivitații firmei…

- Titlul proiectului: Imbunatațirea competitivitații intreprinderii BTTC CONSTRUCT SRL-D, prin achiziția de utilaje Numele beneficiarului: S.C. BTTC CONSTRUCT SRL-D Numele programului: Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritara 2 – Imbunatațirea…

- Revolutia fiscala este o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi si suntem cu totii bulversati, dar nimeni din Guvern nu poate sa explice de ce s-a facut acest lucru, a declarat Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal si economist-sef Raiffeisen Bank Romania. "In toata…

- Un nou val de scumpiri la alimente va lovi buzunarele romanilor pana la Paste. Suntem printre europenii care dau foarte mulți bani pe mancare. Asa se explica și avalansa de magazine din zona de retail alimentar. Vestea proasta este ca anul acesta vom cheltui și mai mult pentru produsele de baza.