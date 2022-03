Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a transmis, vineri, ca iodura de potasiu nu trebuie utilizata in mod profilactic, intrucat poate provoca afectiuni ale glandei tiroide. Precizarea ministerului vine in contextul discutiilor din spatiul public despre utilizarea iodurii de potasiu in cazul unui eventual incident nuclear.

- Dr Corina Neamtu este medic primar endocrinolog si doctor in stiinte medicale. Atrage atentia asupra unui fenomen periculos care are loc acum in Romania. Foarte multi oameni merg la farmacie sa cumpere iodura de potasiu pentru a lua preventiv in cazul unui accident sau bombardament nuclear. Specialistul…