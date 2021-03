Nivelul colosal de energie consumat intr-un an pentru minatul de Bitcoin. Daca ar fi tara, criptomoneda ar intra in top 30 mondial

Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, a anuntat luni, 1 martie, ca urmeaza sa prezinte in cursul acestei luni, un viitor proiect legislativ referitor la un pasaport vaccinal electronic. "In privinta intrebarii despre cum ar putea arata pasaportul verde digital: vom inainta o…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au scazut cu 25,7% in ianuarie, comparativ cu perioada similara din 2020, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), iar Romania, Spania si Slovacia au raportat cel mai…

- Tehnologia 5G, utilizata ca o „platforma de inovare deschisa“, ar putea aduce Europei beneficii in valoare de 210 miliarde de euro, arata o cercetare derulata de Qualcomm Technologies, Inc. și Ericsson, in colaborare cu Analysys Mason, informeaza financialintelligence. Studiul „Revizuirea planului de…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa a scazut cu 24,3% anul trecut, la 11,96 milioane, cel mai sever declin anual de cand se publica aceste date, in timp ce Romania a raportat o diminuare cu 21,8%, arata datele publicate marti de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA),…

- Raluca Turcan, noul ministru al Muncii, susține ca sistemul de pensii ar putea fi redresat, daca in Romania ar fi mai multi angajati decat pensionari. Dar acest lucru, afirma ea, se poate realiza prin intoarcerea unor pensionari in activitate. „Ministerul Muncii e un minister care trebuie sa transpuna…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, luni, ca nu exista niciun plan de taieri de pensii sau salarii si ca Romania trebuie sa se incadreze intr-un deficit bugetar de 7% asumat in fata Comisiei Europene, anunța AGERPRES. "In momentul de fata, trebuie sa fim foarte onesti, Romania vine dupa o…

- Studiu: Doar 43% dintre romani sunt multumiți de locul de munca și numai jumatate se simt sustinuți de angajatorul lor. 38% iși doresc sa lucreze de acasa și dupa criza COVID-19 Izbucnirea pandemiei de COVID-19 in acest an a afectat masiv forța de munca globala, miliarde de oameni confruntandu-se cu…

- Piata auto europeana a scazut in luna noiembrie, pentru a doua luna la rand, din cauza restrictiilor adoptate pentru a limita raspandirea coronavirusului, dar Romania s-a numarat printre cele cinci piete care au inregistrat cresteri, arata cifrele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni…